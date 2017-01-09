Вещи в Москве

Молодая британская марка Shrimps специализируется на искусственном мехе. Главный принцип, на котором строится ее работа – эко-ответственность. Shrimps использует модакриловые волокна – несмотря на то, что производят их химическим способом, процесс изготовления модакрила, в отличие от более дешевого полиэстера, никак не связан с нефтепродуктами. Сегодня под маркой Shrimps создаются не только шубы, но и трикотаж, легкая одежда, аксессуары. Все неизменно заводное и очень девичье.

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