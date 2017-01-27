Вещи в Москве

Наша цель – чтобы вы покупали только красивую одежду. Каждую неделю мы находим 3000 новых вещей, опираясь на тренды и ваши запросы

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Вещь дня: Куртка стёганая с высоким воротником Zara, 2999

Пока мы отдыхали, начался сезон распродаж. Советуем не сходить с ума и не скупать все самое нарядное, а вспомнить про те действительно нужные вещи, которых вам не хватало прошлой осенью. Например, стеганая черная куртка с широким воротником. На распродаже она стоит в два раза дешевле, и через год будет не менее актуальна, чем сейчас

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Магазины в Москве

Мы хотим расширить представление о том, что продается в городе. Для этого мы пишем рецензии на известные магазины, рассказываем о новых и рекомендуем локальные марки

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Shrimps: 1 магазин в МосквеМолодая британская марка Shrimps специализируется на искусственном мехе. Главный принцип, на котором строится ее работа – эко-ответственность. Shrimps использует модакриловые волокна – несмотря на то, что производят их химическим способом, процесс изготовления модакрила, в отличие от более дешевого полиэстера, никак не связан с нефтепродуктами. Сегодня под маркой Shrimps создаются не только шубы, но и трикотаж, легкая одежда, аксессуары. Все неизменно заводное и очень девичье.Читать дальшеАдреса магазинов
Mansur Gavriel: 1 магазин в МосквеMansur Gavriel доказывает, что сегодня победу одерживают функциональные продукты, правильно преподнесенные публике. Незамысловатый, универсальный дизайн, удобство с функциональной точки зрения, аккуратное исполнение и широкий цветовой ряд – вот и все преимущества сумок Mansur Gavriel. Немалым фактором успеха стали съемки – абсолютно в духе времени, яркие и запоминающиеся. Цена – еще одна причина популярности бренда. На выходе получаем идеальный продукт и идеальный стартап в сфере Fashion.Читать дальшеАдреса магазинов

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Журнал BE IN OPEN

Журнал о том, как устроена модная индустрия в России и мире

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Что вдохновило редакцию
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  • 27.01.2017

Что вдохновило редакцию

Редакторы Be-in.ru рассказывают о том, какие образцы визуальной культуры вдохновили их на этой неделе

Дайджест: Новости модной индустрии
  • Новости
  • 27.01.2017

Дайджест: Новости модной индустрии

Самые заметные события, произошедшие в модной индустрии за неделю, – в одном обзоре

Как устроена нью-йоркская дизайн-школа Parsons – в цифрах
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  • 26.01.2017

Как устроена нью-йоркская дизайн-школа Parsons – в цифрах

Какой процент абитуриентов поступает, сколько затем трудоустраиваются и кто из именитых дизайнеров, ассоциирующихся с Parsons, не доучился до конца

Кратко и по делу: Что покупать в магазинах
  • Покупки
  • 26.01.2017

Кратко и по делу: Что покупать в магазинах

Распродажа в Ostrov, детская линейка NNedre, красивая съемка J.Kim, открытие первого шоу-рума «Якоря МПА», новинки на Asos ко Дню Святого Валентина, вечеринка со скидками в JNBY и слишком стильный видеолукбук от Lecharlatan

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