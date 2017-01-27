Вещи в Москве

Пока мы отдыхали, начался сезон распродаж. Советуем не сходить с ума и не скупать все самое нарядное, а вспомнить про те действительно нужные вещи, которых вам не хватало прошлой осенью. Например, стеганая черная куртка с широким воротником. На распродаже она стоит в два раза дешевле, и через год будет не менее актуальна, чем сейчас

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