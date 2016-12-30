Вещи в Москве

Наша цель – чтобы вы покупали только красивую одежду. Каждую неделю мы находим 3000 новых вещей, опираясь на тренды и ваши запросы

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Вещь дня: Кроссовки с пайетками MM6 Maison Margiela, 16900

Для тех, кто не хочет выбирать между любимыми кроссовками и нарядными туфлями – кожаные кроссовки, усыпанные пайетками. Самые нарядные на свете. На грани китча. По цене обычной пары.

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Вещь дня: Комплект заплаток House Of Voltaire, 1892

Лет пять назад патчи продавались только в магазинах типа Castle Rock. Реабилитированные дизайнерами, нашивки последовательно захватили масс-маркет и теперь превращаются в объекты коллекционирования. Что неудивительно – характерные сюжеты превращают любой предмет гардероба в носимое медиа. Этот комплект, созданный художницей Matty Bovan для House of Voltaire, расскажет о вас только хорошее. Выпущен ограниченным тиражом (всего 50 экземпляров).

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Магазины в Москве

Мы хотим расширить представление о том, что продается в городе. Для этого мы пишем рецензии на известные магазины, рассказываем о новых и рекомендуем локальные марки

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Shrimps: 1 магазин МосквеМолодая британская марка Shrimps специализируется на искусственном мехе. Главный принцип, на котором строится ее работа – эко-ответственность. Shrimps использует модакриловые волокна – несмотря на то, что производят их химическим способом, процесс изготовления модакрила, в отличие от более дешевого полиэстера, никак не связан с нефтепродуктами. Сегодня под маркой Shrimps создаются не только шубы, но и трикотаж, легкая одежда, аксессуары. Все неизменно заводное и очень девичье.Читать дальшеАдреса магазинов
Concept Club: 23 магазина МосквеРоссийская марка Concept Club создает недорогую одежду и аксессуары для девушек. Силуэты вещей – женственные, расцветки – предсказуемые, а принты – скромные. При этом «возрастных» или вульгарных вещей нет. Если верить производителю, 76% всех коллекций изготовлены полностью из натуральных материалов, что редкость для бюджетного масс-маркета.Читать дальшеАдреса магазинов
Mansur Gavriel: 1 магазин МосквеMansur Gavriel доказывает, что сегодня победу одерживают функциональные продукты, правильно преподнесенные публике. Незамысловатый, универсальный дизайн, удобство с функциональной точки зрения, аккуратное исполнение и широкий цветовой ряд – вот и все преимущества сумок Mansur Gavriel. Немалым фактором успеха стали съемки – абсолютно в духе времени, яркие и запоминающиеся. Цена – еще одна причина популярности бренда. На выходе получаем идеальный продукт и идеальный стартап в сфере Fashion.Читать дальшеАдреса магазинов

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Журнал о том, как устроена модная индустрия в России и мире

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Итоги: Дизайнеры и ритейлеры про главные события года
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SVMoscow, Names, ZDDZ, Nnedre, Woow family, «Мыльная белка» и Oh, my подводят итоги года и делятся планами на будущее

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Колонка Гурова: Итоги года

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