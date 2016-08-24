9 программ для конструирования и моделирования одежды

У молодой марки, работающей над созданием коллекции, не всегда есть возможность обратиться к профессиональному конструктору. Мы узнали, какими программами для конструирования, моделирования и раскладки лекал пользуются на производствах, а также попробовали найти несколько сервисов с несложным функционалом, которые подойдут и для домашнего использования.

Система автоматизированного проектирования, сокращенно САПР, – это общая классификация для всех конструкторских программ. Основные функции у них во многом схожи, различаются внешний вид, дополнительные опции и стоимость.Цена, как правило, зависит от набора блоков или дополнительных модулей, а также может меняться с появлением обновлений.

Grafis ‒ разработка компании Cadrus, которая специализируется на программных продуктах для швейного производства. У программы доступная система навигации, а также есть возможность интегрировать ранее разработанные бумажные лекала. САПР Grafis включает в себя варианты основ изделий: юбки, брюки, мужские и женские плечевые основы, трикотажные основы, детские, бельевые основы, джинсовые изделия, основы спецодежды и головные уборы. Программа умеет выполнять автоматическую градацию по размерным признакам, задавать припуски изделий и делать ручную или автоматическую раскладку деталей кроя.

Для потенциальных клиентов разработчики Grafis проводят бесплатные семинары, где рассказывают о новинках в области САПР и о современных методах создания коллекций швейных изделий. В конце каждого семинара проводят пробный урок, во время которого участники могут смоделировать несложное изделие, сделать градацию лекал и вывести их на печать. На сайте можно оформить заявку на бесплатное пилотное внедрение программы, чтобы подробнее ознакомиться со всеми ее функциями. Информации о стоимости программы в открытом доступе нет.

Компания «Сапрлегпром» предлагает сразу несколько программных решений для швейных производств. В систему Julivi, разработанную компанией, входят 2D и 3D программы проектирования одежды.

Программа «Дизайн» умеет строить базовые конструкции с нуля по любой методике (Мюллер, ЕМКО СЭВ и т.д.) в одном или нескольких размерах. Перечень возможностей в базовой комплектации включает построение чертежа конструкции, наращивание припусков и оформление срезов, автоматическую градацию, а также возможность разработать конструкцию на индивидуальную фигуру. Базовый комплект программы стоит 450 евро. В дополнение к основному блоку можно подключить функции моделирования, базы обмерных данных, набор готовых базовых и модельных конструкций и некоторые другие модули. Их стоимость варьируется от 400 до 500 евро.

Другой комплекс программ, «Конструктор», подойдет для построения лекал одежды, обуви, головных уборов, мягкой мебели на швейном производстве. Позволяет работать от базовой или типовой конструкции до запуска в производство, размножает лекала, моделирует, строит подкладки и клеевые. Программа адаптирована для конструирования изделий из текстиля, трикотажа, кожи, меха. Базовый модуль будет стоить 950 евро, дополнения к нему – от 200 до 1950 евро.

Также в систему Julivi входят программы «3D манекен», «Раскладчик», «Управление плоттером», «Табель мер». На сайте выложены подробные видео-уроки по использованию сервисов и есть возможность поработать с демо-версией онлайн.

САПР Грация ‒ это несколько комплектов, рассчитанных на разные типы производства. «Комплект для предприятий» состоит из систем дизайна, конструирования и моделирования и раскладки лекал. Строит оптимальные для экономии материалов схемы раскладки деталей кроя, а также высчитывает раскрой по настилам материала. Это самая дорогая модификация программы, ее стоимость 350 000 рублей. Кроме нее есть версии «Комплект для ателье», «Комплект для фрилансеров» и «Комплект для студентов». Каждый из комплектов можно приобрести или арендовать на один год ‒ тогда цена будет значительно ниже. Например, «Комплект для фрилансеров» можно купить за 125 000 рублей, а взять в аренду за 25 000 рублей.

Ознакомительные версии сервисов также можно скачать на сайте и пользоваться ими от одного до двух месяцев в зависимости от комплекта. Там же можно посмотреть презентации, видео-уроки и примеры построения мужской и женской одежды.

Разработчик «Леко», компания «Вилар», предлагает три версии программного обеспечения. Сокращенная версия подойдет для небольших организаций или молодых марок. В эту версию входит установочный диск с программой, описание, книга по конструированию и базы данных конструкций и методик, а также типовых и индивидуальных размерных признаков (ОСТ, ГОСТ и возможность расчета произвольного размера). Можно создавать сетку по нескольким размеро-ростам, строить ручные линии и градации, делать раскладку комплекта лекал для печати.

Стоимость сокращенной версии «Леко» ‒ 70 000 рублей. Более полная версия формирует припуски на швы и выполняет маркировку лекал, ее цена ‒ 100 000 рублей. В последней версии, которая обойдется в 170 000 рублей, есть возможность раскладки нескольких комплектов лекал и база данных раскладок.

Редактор одежды Redcafe позволяет работать с чертежом на уровне линий, точек и объектов, строить и моделировать выкройки одежды. Программа умеет задавать припуски на швы, делать градацию и разведение лекал. Выкройки можно масштабировать, изменять, перемещать. Также программа позволяет оцифровывать бумажные лекала, выкройки из книг и журналов. Redcafe включает базу типовых размеров с возможностью добавлять индивидуальные. Платных версии у этого редактора две. Первая стоит 19 950 рублей и включает весь набор необходимых функций. Вторая версия дополнена базой профессиональных лекал для производств и ателье, ее цена ‒ 29 950 рублей. Для скачивания на сайте доступен и бесплатный вариант программы, но печать выкроек при использовании этой версии будет платной.

На сайте есть подробные видео-уроки и описание функционала программы, а в блоге выложены примеры выкроек, мастер-классы по конструированию, моделированию и пошиву женской, мужской и детской одежды.

FanReal (программа закрылась)

Бесплатная программа построения основ выкроек индивидуальной женской одежды: плечевых изделий (платья, жакеты, демисезонные пальто), а также юбок и брюк разнообразных фасонов. Построенную выкройку FanReal позволяет отобразить в виде эскиза и выбрать цвет изделия. Выкройки можно строить на любые типы фигур, в том числе и на индивидуальные размеры. В программе можно выбрать фасон, задать прибавки на свободу облегания, менять и уточнять размерные данные при построении. Разработчик предупреждает, что данная система построения выкроек находится на стадии доработки, поэтому на всякий случай предлагает измерять все выкройки после распечатки.

САПР Assyst – программное решение немецкой компании Assyst GmbH (Германия) для производителей одежды. На его базе работает около 80% немецких швейных предприятий и более 250 мировых брендов. Среди них – Hugo Boss, S.Oliver, Brax, Marc O’Polo, Adidas. САПР состоит из ряда отдельных модулей: конструирование, 3D-моделирование, раскладка, печать, конвертация, оптимизация раскроя, управление данными, производством и еще нескольких других. Пакет модулей составляется в зависимости от требований производства.

Конструкторский модуль позволяет моделировать и конструировать все виды изделий, а модуль для раскладки лекал – создавать раскладки в ручном и автоматическом режиме с минимальными выпадами. Техническое размножение лекал возможно и по размерам, и по ростам. Автоматический алгоритм построения лекал работает на основе методики «Мюллер и сын». В САПР Assyst предусмотрен модуль для 3D визуализации одежды Vidya. С его помощью можно проверить изделие на наличие дефектов посадки. Все внесенные видоизменения в 3D прототипе автоматически передаются в 2D лекала. Программа импортирует и экспортирует файлы в формате DXF, поэтому их можно открыть в любой графической программе.

Assyst GmbH работает с облачными технологиями: веб-сервис Autocost позволяет управлять производственными заказами, а Automarker – делать автоматическую оптимальную раскладку лекал за 3-5 минут.

Американская компания Wild Ginger Software специализируется на разработке программного обеспечения и сопутствующих товаров для дизайнеров одежды, любителей шитья и рукоделия, а также для преподавателей и студентов из области дизайна моды и театрального костюма. На сайте доступно две программы ‒ Cameo и PatternMaster, каждая со своим набором блоков, которые можно покупать отдельно. Для ознакомления с основными функциями есть демо-версии.

Программа для профессионального дизайна Cameo состоит из трех блоков, которые включат в себя возможности построения, моделирования и градации лекал. Стоимость каждого блока составляет 950 долларов. В дополнение к Cameo разработчики предлагают приобрести наборы выкроек женской, мужской, детской одежды, трикотажа и белья.

Также на сайте можно приобрести книги по конструированию и моделированию, выкройки женской одежды и скачать программу, в которой дизайнеру будет удобно хранить фото образцов и информацию о ткани. Оценить эту программу можно, скачав демо-версию.

PatternViewer ‒ бесплатная программа американских разработчиков PatternMaker, в которую встроены шаблоны моделей женской одежды. Программа позволяет использовать как базовые размеры, так и задавать индивидуальные параметры. Количество моделей в этой версии ограничено, но на сайте можно приобрести дополнительные блоки с расширенным спектром возможностей. Так, блок Deluxe Editor включает более полную базу шаблонов и дает возможность моделировать изделия на их основе. У ProfessionalStudio есть все основные функции профессиональной системы конструирования: самостоятельное построение выкроек, отмелка припусков, маркировка деталей.

Каждый из блоков можно опробовать в течение 30 дней бесплатно, в дальнейшем цена будет зависеть от уровня и объемов производства. Бесплатную версию и программу за 99 долларов могут приобрести те, кто шьет на любительском уровне. Для дизайнеров более полный пакет функций будет стоить 399 долларов, тот же пакет, но с возможностью градировать лекала ‒ 1 199 долларов. Полный набор модулей программы для швейных производств обойдется в 2 499 долларов.

На курсе «Как дизайнеру выстроить работу с производством» преподаватели подробнее рассказывают об особенностях использования каждой из программ.

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